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رياضة

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي.

 واتخذ المجلس القرارات التالية:

- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، الجلسة الثانية عشرة «الاجتماع الثاني» المنعقدة بتاريخ 30/6/2020.

- اعتمد مجلس إدارة النادي، بناء على الخطاب الوارد من مديرية الشباب الرياضة، المتضمن موافقة الدكتور أشرف صبحي, وزير الشباب والرياضة، على طلب النادي باستمرار تعطيل العمل بقرار مجلس الإدارة المنعقد بهيئة جمعية عمومية، بزيادة رسوم الالتحاق بالمقر الرئيسي بالجزيرة وفروعه، اعتبارًا من 1/7/2020 وحتى انعقاد أول جمعية عمومية، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بشأن الخطاب الوارد من مديرية الشباب والرياضة، والخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العضويات الجديدة.

- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 1/7/2020، على التعاقد مع طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، لاستكمال الموسم الرياضي ۲۰۲۰/۲۰۱۹، والموسم المقبل 2020/2021.

- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 14/7/2020، على اعتماد رؤساء الأجهزة والمديرين الفنيين، ومدير قطاع الناشئين والناشئات للألعاب المختلفة للموسم الرياضي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، اعتبارا من 1/7/2020.

- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي الموافقة بالتمرير بتاريخ 14/7/202 علی اعتماد هيكل إدارة النشاط الرياضي، وذلك اعتبارا من 1/7/2020.


- اعتماد التشكيل الخاص بأكاديمية الكرة وإدارة اكتشاف المواهب.


- اعتماد افتتاح فرع أكاديمية النادي لكرة القدم بالعبور.

- في إطار احترام النادي الأهلي للوائح والقوانين الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وحرصًا على العلاقات الطيبة، وافق المجلس على سداد حق الرعاية المستحق لنادي الشرقية للدخان، على انتقال اللاعب حسين الشحات للنادي الأهلي.

- الموافقة على عودة اللاعبة غادة حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد للسيدات من الاعتزال.

- الموافقة على مد التعاقد مع لاعبة كرة السلة سيدات الأمريكية إيتالي لوكاس لنهاية الموسم الحالي، وكذلك مد التعاقد مع لاعب فريق كرة السلة رجال الأمريكي أليكس يونج.
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