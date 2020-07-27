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رياضة

استوديو تخيلي لأول مرة على قناة الأهلي بعد التطوير

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلنت قناة الأهلي عن إطلاق خدمة جديدة لجماهير النادي على هامش خطة التطوير، بالإعلان عن أول استوديو تخيلي لنقل صورة حية إلى الجماهير، من خلال النقل المباشر لمباريات الفريق سواء الرسمية أو الودية التي تنقل عبر شاشتها.

وتعد الاستوديوهات الافتراضية التي قررت شركة «لايف» صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، والتابعة لشركة «استادات القابضة» تنفيذها في قناة نادي القرن، هي الأحدث في كل القنوات العالمية، وتعد نقلة في مجال البث المباشر.

وأكد المهندس أحمد حسن، مدير التشغيل بالقناة، أن الاستوديو مجهز لعرض محتوى تخيلي بالكامل، حيث سيمنح المشاهد فرصة مشاهدة أجواء حية على الشاشة بتقنية جديدة على القناة.

وأضاف أن الاستوديو يتضمن 2 كاميرا تخيلية و2 سينسور، لضمان خروج الصورة بالشكل المناسب والمرضي لكل جماهير النادي، التي انتظرت عودة القناة بعد التطوير لفترة طويلة.
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