رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر وموعد انخفاضه مرة أخرى

قال المهندس رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصري، إن الذهب يسير عكس مؤشرات الاقتصاد، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك توقع بحدوث انهيار إقتصادى بسبب كورونا أو غيرها تقوم الحكومات والمكاتب المالية الضخمة ببيع السندات وتتجه إلى الملاذ الآمن، وهو الذهب.









وأضاف "العباسي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه نتيجة الإقبال الشديد على الذهب وقلة المعروض بالنسبة للطلب ترتفع أسعاره، موضحا أنه من الواضح أن العالم يدخل فى أزمة اقتصادية عالمية من خلال الارتفاع فى أسعاره.









وأكد أنه فى حالة استقرار الإقتصاد العالمى أو تحسن ستنخفض أسعار الذهب مرة أخرى، لافتا إلى أنه نتيجة حركة البيع التى ستحدث فى الذهب بعد تحسنه ستستقر أسعاره، بينما فى المجمل يشتد ارتفاعه فى وقت الأزمات الاقتصادية.









وأوضح أنه فى حالة عدم وجود أى أزمات اقتصادية ترتفع أسعار الذهب سنويا بشكل معقول، بينما فى ظل الأزمات ترتفع أسعاره بشكل مهول، منوها إلى أنه من الممكن أن يستقر على سعره العادى بعد الأزمات ومن الممكن أن ينخفض قليلا.