محافظ الدقهلية: زيادة عدد المستفيدين من قروض جهاز شباب الخريجين وتنويع المشروعات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا مع مجلس إدارة مشروع جهاز شباب الخريجين لاستعراض آليات عمل الجهاز ومناقشة سبل تطوير الأداء.





وحضر الإجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية.





وقرر محافظ الدقهلية إنشاء وحدة جديدة بالجهاز لدراسة أولويات المشروعات المقترح إقامتها حسب احتياجات السوق في المنطقة المتوقع إقامة المشروعات فيها وفقا لاحتياجات السوق .





وأوضح محافظ الدقهلية أن الهدف من الاجتماع هو وضع آليات وأسس لزيادة عدد المستفيدين من قروض الجهاز والعمل على تنويع المشروعات واستحداث مشروعات تواكب احتياجات المواطنين ومتطلبات السوق الفعلية.





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة الميدانية الدائمة للمشروعات القائمة والتأكد من وجودها على أرض الواقع وانتظام العمل فيها وتحقيقها مكاسب حقيقيقة تساعد على تشجيع مزيدا من إقامة مشروعات.





وكلف محافظ الدقهلية زينب الامشاطي مدير إدارة جهاز شباب الخريجين بعرض مقترحات لتطوير الأداء وتحديد احتياجات الجهاز التي من شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.



