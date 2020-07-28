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أخبار البلد

مكافحة الفيروسات الكبدية: مبادرة الرئيس السيسي قضت على فيروس سي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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محمد غالي
أحيت الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية، اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، مستقبل خالٍ من الالتهاب الكبدي، وذلك في ظل نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي).

واجتمعت الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية مع جميع العاملين بالإدارات التابعة من جميع المحافظات من خلال الفيديو كونفرنس التزما بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وعملت من خلال الاجتماع لمراجعة تنفيذ خطة العام الحالي هادفة العمل بكل جد للحفاظ على مكتسبات الرئيس.

وتتعمد الإدارة سنويا الاستفادة من هذا اليوم لرفع الوعي المجتمعي نحو المرض وآليات منع انتقاله وتقليل فرص الإصابة به ويأتي هذا العام مميزا، حيث تدخل الدولة المصرية حيز التنفيذ في تعميم السرنجات ذاتية التدمير محل السرنجات العادية طبقا لقرارات مجلس الوزراء حرصا على سلامة المواطن المصري.

وأكد مدير الإدارة خلال الاجتماع على أن الدكتورة، هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها مما ساهم بشكل غير مسبوق على إتمام الإنجازات بهدف القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي.
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