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رياضة

مكنش باقي على حاجة.. طارق يحيى يكشف كواليس لقائه بـ طبيب الغلابة قبل أسابيع من وفاته

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:20 م
طارق يحيى مع طبيب
طارق يحيى مع طبيب الغلابة
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محمد السعيد
كشف طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق كواليس لقائه التلفزيوني مع الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة، المعروف بـ "طبيب الغلابة"، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال طارق يحيى في تصريحات لـ "صدى البلد": "رحم الله الدكتور محمد مشالي، حزنت جدا عند سماع خبر وفاته، كان رجلا زاهدا في الدنيا بشكل غير طبيعي، مكنش باقي على حاجة، كان يسخر كل علمه وجهده للغلابة، وكشفه على المريض لم يكن يتعدى 10 جنيهات".

وأضاف: "رأيت عنده ناس كثيرة للغاية في عيادته، عندما ذهبت إليه مؤخرا لإجراء حوار تلفزيوني معه، رأيت منه تواضعا كبيرا ولباقة في الكلام، ورغم تقدمه في السن إلا أنه كان يمتلك قدرة غريبة تجعلك تحبه من أول مرة تجلس معه، بغض النظر أيضا عن أنه شخص زملكاوي".

وتابع: "الدكتور محمد مشالي تكلم خلال الحوار بكل تلقائية وكشف عن كل أسراره، ولم يخفي أي شيء".

وقال طارق يحيى: "ربنا يرحمه، الخير الذي قدمه دكتور محمد مشالي في الدنيا سيجده في الآخرة إن شاء الله".

واختتم: "كان من المفترض أن أسلمه العضوية الشرفية التي منحها له نادي الزمالك بنفسي، لكن حدثت ظروف خاصة منعتني من ذلك، كنت أتواصل معه بعد ذلك بشكل مستمر عن طريق هاتف ابنه ومدير عيادته، لأنه لم يكن يمتلك هاتفا".
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