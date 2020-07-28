AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بنسبة نجاح 99،6 %.. محافظ أسوان يعتمد النتيجة النهائية للشهادة الإعدادية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:07 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2019/2020 وذلك بحضور عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم .

وبلغت نسبة النجاح النهائية للدورين الأول والثانى 99,6 % ، وبلغ إجمالى عدد الناجحين فى الدور الأول 23 ألف و 889 طالب وطالبة ، وفى الدور الثانى 34 طالب وطالبة.

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى التربية والتعليم بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة.

أقرأ أيضًا :
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99,5 %.. فيديو وصور

كما تابع محافظ أسوان إنتظام أعمال لجان الإمتحانات للدبلومات الفنية والتى بدأت فى 25 يوليو الجارى وتستمر حتى 13 أغسطس القادم موزعة على 76 لجنة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وبإجمالى 16 ألف و 408 طالب وطالبة .

ووجه بضرورة الإلتزام بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا ، والتأكد من توفير المبردات وأجهزة التهوية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس المختلفة ، مع الإلتزام بإرتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها، بالإضافة إلى توفير سبل الراحة للمراقبين الذين تم تجهيز 55 إستراحة لهم على مستوى المحافظة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99,5 %.. فيديو وصور

601 طالب وطالبة يحصدون الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان.. ادخل على هذه الروابط

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان.. صور

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية في 6 محافظات

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في 11 محافظة الآن

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية يؤكد اعتزامه تعزيز قدرة الردع النووي لبلاده

سرقت الأكاونت الخاص به وغيرت الباسورد.. 6 أشهر مع وقف التنفيذ حبس لشقيقة أحمد فلوكس

الحكم بإعدام فتاة قتلت أمها بالسم وحاولت التخلص من والدها بسمالوط

بنسبة 78%.. متعافو كورونا يعانون من تلف بـ القلب

بكيت قبل المباراة الأخيرة.. لوفرين يودع محمد صلاح

عكس المتداول.. الحج لم يتعطل أبدا على مر التاريخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاتو ومكياج لافت.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها

وصول لاعبي الجونة ملعب التتش لخوض ودية الأهلي.. صور

رواد السوشيال ينعون طبيب الغلابة بكلمات مؤثرة.. وقصة جدارية صُممت تكريمًا له في المغرب