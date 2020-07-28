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محافظات

استجابة لمطالب المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة الصداقة الجديدة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمنطقة الصداقة الجديدة، تجاوبًا مع المطالب الجماهيرية.

ونوه المحافظ إلى أنه تم تنفيذ أعمال التجميل والإنارة وإنشاء أحواض للأشجار للحفاظ عليها بهدف إضفاء الشكل الحضارى والجمالي والمظهر البيئى المتناسق بالمنطقة، وهو الذى توازى مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات بطريق القاهرة / أسوان الزراعى ، مع رفع المخلفات وإصلاح أعمدة الإنارة بنطاق قرية أبو الريش فى الملقطة وشارع كلية الهندسة وحى صالح حرب.

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من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لقرى وادى الرديسية والوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بأسوان وبناء على تعليمات العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بفتح شارع للمارة بعد التعدى عليه بوادى الرديسية .

كانت الشكوى من الأهالى بغلق أحد الشوارع بوادى الرديسية بالتعدى على الشارع ببناء حائط بالطوب الأبيض وبناء فرن بلدى وحظيرة طيور، وتم استدعاء عواقل القرية وبحضور موظفى الوحدة تمت إزالة الاشغالات وهدم الحائط والحظيرة وتم فتح الشارع للمارة.

فى سياق متصل كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو قد استجابت لشكوى المواطنين بالكلح غرب ونقل مخلفات الرى من كوم الأمير بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بناء على توجيهات العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بضرورة وضع طلبات المواطنين نصب أعين المسئولين بالقرى والعمل على تلبيتها بما لا يتعارض مع القانون .
استجابة لمطالب المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة الصداقة الجديدة
استجابة لمطالب المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة الصداقة الجديدة
استجابة لمطالب المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة الصداقة الجديدة
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