مصرع المصابة الثانية فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

لفظت المصابة الثانية فى حادث إنفجار أسطوانة بوتاجاز بأحد المنازل بقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شمال أسوان اليوم الإثنين أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج بقسم الحروق بمستشفي أسوان الجامعى .





وكان قد تم تحويل السيدة المصابة منذ 5 أيام عقب إصابتها بجروح عميقه بنسبة 70%، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها بعد تحويلها من مستشفى دراو إلى المستشفى الجامعى.





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ويأتى التحويل نظرًا لأن قسم الحروق يعد الوحيد علي مستوى محافظة أسوان الذى يقوم بعلاج حالات الحروق بأنواعها البسيط والحرجه أيضًا ، فضلًا عن أنه يستقبل حالات من خارج المحافظة داخل اروقة مستشفى أسوان الجامعى.





كانت حالة السيدة المصابة حرجه جدًا نظرًا لتعرضها لحادث إنفجار أسطونة غازية ، ولفظت أنفاسها الأخيرة اليوم متأثرة بإصابتها، وتم كتابة تصريح الوفاة لها اليوم.



