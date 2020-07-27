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حوادث

مصرع المصابة الثانية فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:37 م
حريق
حريق
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شاذلى عبد الفتاح
لفظت المصابة الثانية فى حادث إنفجار أسطوانة بوتاجاز بأحد المنازل بقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شمال أسوان اليوم الإثنين أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج بقسم الحروق بمستشفي أسوان الجامعى .     

وكان قد تم تحويل السيدة المصابة منذ 5 أيام عقب إصابتها بجروح عميقه بنسبة 70%، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها بعد تحويلها من مستشفى دراو إلى المستشفى الجامعى.


ويأتى التحويل نظرًا لأن قسم الحروق يعد الوحيد علي مستوى محافظة أسوان الذى يقوم بعلاج حالات الحروق بأنواعها البسيط والحرجه أيضًا ، فضلًا عن أنه يستقبل حالات من خارج المحافظة داخل اروقة مستشفى أسوان الجامعى.

 كانت حالة السيدة المصابة حرجه جدًا نظرًا لتعرضها لحادث إنفجار أسطونة غازية ، ولفظت أنفاسها الأخيرة اليوم متأثرة بإصابتها، وتم كتابة تصريح الوفاة لها اليوم.     

والجدير بالذكر أنه وقع حادث إنفجار أسطوانه غاز فى أحد المنازل بقريه الجعافرة بمركز دراو التابع شمال أسوان يوم الاربعاء الماضى مما أسفر عن مصرع طفلة، وتم نقلها إلى المشرحه ، بالإضافة إلى إصابة والدتها ، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلًا عن إصابة شخص آخر تم عمل الإسعافات الأولية له بالمنزل نظرًا لاستقرار حالته وسطحية إصابته . 
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