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برلمان

لن نتخلى عن المحلة.. برلماني يشيد بخطة الرئيس فى مجال الغزل والنسيج

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:15 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
أشاد النائب حسن عمر عضو لجنة الادارة المحلية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، أثناء افتتاح مصانع الروبيكي، عن مصانع المحلة لصناعة الغزل والنسيج.
 
وأضاف البرلماني فى بيان له اليوم، أن ما صرح به الرئيس عن وجود خطة طموحة ، للارتقاء بصناعه الغزل والنسيج هو رسالة طمأنينة لعمال مدينة المحلة.
 
وأكد البرلمانى ان مصانع الغزل والنسيج تعرضت لمشاكل كبيرة خلال السنوات الماضية ، وارجع الرئيس ماوصلت اليه حال مصانع المحلة من تدهور الى سوء الادارة ، مؤكدا ان الدولة بقيادة السيسى وضعت خطة كاملة للارتقاء بمصانع الغزل والمحلة.
 
وأشار النائب إلى أن رسالة الرئيس اليوم الأساسية للعاملين ىبقطاع الغزل والمحلة هى : لن نتخلى عن المحلة ، وةهذه رسالة تؤكد حرص الدولة على متابعة كل الملفات ووضع حلول جذرية لها والارتقاء بقطاع الصناعه بشكل عام وبصناعة الغزل والنسيج بشكل خاص.
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