AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ولادك يا مصر.. المحترفون يسطرون التاريخ في أوروبا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:49 م
المحترفين المصريين
المحترفين المصريين
Advertisements
محمد السعيد
موسما تاريخيا حققه المحترفون المصريون في أوروبا،  خاصة الرباعي المحترف في إنجلترا " محمد صلاح  - تريزيجيه - المحمدي-  أحمد حجازي"، بالإضافة إلى أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس.

تألق المحترفين المصريين هذا الموسم، قد يساهم في زيادة عدد  اللاعبين المصريين في أوروبا خلال الفترة المقبلة، بعد السمعة الطيبة التي حصل عليها اللاعبين المصريين في القارة العجوز.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز إنجازات اللاعبين المحترفين  المصريين في أوروبا هذا  الموسم:

محمد صلاح:

كان محمد صلاح أحد أسباب تتويج ليفربول هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد حرمان  30 عاما، كما أصبح أول لاعب مصري يحقق لقب البريميرليج.

شارك محمد صلاح مع ليفربول في 34 مباراة في مسابقة الدروي الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 19 هدفا، وصنع 10 آخرين.

تواجد محمد صلاح في المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خلف رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بـ 20 هدفا، وأوباميانج مهاجم آرسنال وداني إنجز لاعب ساوثهامبتون اللذان تقاسما المركز الثاني بـ 22 هدفا لكلا منهما، وجيمي فاردي نجم ليستر سيتي متصدر الترتيب بـ 23 هدفا.

تريزيجيه:

تعرض محمود حست تريزيجيه لهجوم عنبف خلال الأسابيع الماضية، من بعض النقاد الرياضين واللاعبين السابقين الذين شككوا في إمكانياته ودقراته.

لكن القدر أنصف تريزيجيه سريعا بعدالهجوم العنيف عليه، حيث سجل النجم المصري ثنائية في شباك كريستال بالاس،  في الجولة الـ 35، في البريميرليج،  لينعش  آمال أستون فيلا في البقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه أصبح رابع اللاعبين المصريين الذين يسجلون ثنائية في مباراة وحيدة في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد محمد صلاح وأحمد حسام ميدو، وعمرو زكي.

وفي الجولة قبل الأخيرة، سجل تريزيجيه هدفا صاروخيا في شباك آرسنال وقاد أستون فيلا،  ليفوز على الجانرز بهدف نظيف، وترتفع حظوظ الفيلانز في البقاء في البريميرليج الموسم المقبل.

الصحف البريطانية ذكرت أن بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كان بسبب  " المنقذ" تريزيجيه.

وشارك تريزيجيه مع أستون فيلا في 34 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهما  6 أهداف، وصنع هدفين.

المحمدي:

أحمد المحمدي كان له دورا في بقاء أستون فيلا هذا الموسم ايضا، حيث لعب 18 لقاء، سجل خلالهما هدف وصنع آخر.

أحمد حجازي:

أحمد حجازي هو مصري آخر تألق في إنجلترا هذا الموسم، حيث لعب دورا كبيرا في صعود وست بروميتش إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفضل صلابته الدفاعية.

أحمد حسن كوكا:

توج أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني، ليصبح أول لاعب مصري يحقق هذا اللقب.

كوكا انضم إلى أولمبياكوس في الشتاء الماضي، وشارك مع الفريق في 5 مباريات سجل خلالهما هدفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملامح ميركاتو المصريين في أوروبا.. صلاح مستمر مع ليفربول والنني يواجه المجهول وتريزيجيه ينتظر هدية القدر

فرعون آخر في بلاد الإنجليز.. تريزيجيه يحقق أرقامًا قياسية بعد ثنائية كريستال بالاس

تريزيجيه حديث السوشيال الميديا بعد ثنائيته التاريخية في البريميرليج

تريزيجيه يسجل هدفًا لـ أستون فيلا في شباك ارسنال..فيديو

المصري فوق.. صلاح وتريزيجيه وحجازي يكتبون التاريخ في بلاد الإنجليز

بعد تألقه مع أستون فيلا.. أرقام تريزيجيه تحرج رضا عبد العال

ترشيحاتنا

دعوات الرحمة تسبق طبيب الغلابة.. شاهد لحظة دفن الدكتور محمد مشالي بالبحيرة

متقلقوش.. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين عن سد النهضة

تحرك عاجل من الحكومة السعودية لإزالة آثار الأمطار في بعض مناطق المملكة

لأول مرة ليلا.. ظهور القرش الحوتى بهلول بالغردقة

استشاري تغذية تحذر من كارثة في عيد الأضحى بعد الأكل وتنصح بـ 4 مشروبات

ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نصيحة الرئيس السيسي.. 10 فوائد مذهلة لـ ممارسة الرياضة

مواصفات بي إم دبليو bmw 730 li الجديدة في مصر.. صور

بـ تاتو ومكياج لافت.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها