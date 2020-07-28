ولادك يا مصر.. المحترفون يسطرون التاريخ في أوروبا





تألق المحترفين المصريين هذا الموسم، قد يساهم في زيادة عدد اللاعبين المصريين في أوروبا خلال الفترة المقبلة، بعد السمعة الطيبة التي حصل عليها اللاعبين المصريين في القارة العجوز.





ويستعرض " صدى البلد" أبرز إنجازات اللاعبين المحترفين المصريين في أوروبا هذا الموسم:





محمد صلاح:





كان محمد صلاح أحد أسباب تتويج ليفربول هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد حرمان 30 عاما، كما أصبح أول لاعب مصري يحقق لقب البريميرليج.





شارك محمد صلاح مع ليفربول في 34 مباراة في مسابقة الدروي الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 19 هدفا، وصنع 10 آخرين.





تواجد محمد صلاح في المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خلف رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بـ 20 هدفا، وأوباميانج مهاجم آرسنال وداني إنجز لاعب ساوثهامبتون اللذان تقاسما المركز الثاني بـ 22 هدفا لكلا منهما، وجيمي فاردي نجم ليستر سيتي متصدر الترتيب بـ 23 هدفا.





تريزيجيه:





تعرض محمود حست تريزيجيه لهجوم عنبف خلال الأسابيع الماضية، من بعض النقاد الرياضين واللاعبين السابقين الذين شككوا في إمكانياته ودقراته.





لكن القدر أنصف تريزيجيه سريعا بعدالهجوم العنيف عليه، حيث سجل النجم المصري ثنائية في شباك كريستال بالاس، في الجولة الـ 35، في البريميرليج، لينعش آمال أستون فيلا في البقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه أصبح رابع اللاعبين المصريين الذين يسجلون ثنائية في مباراة وحيدة في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد محمد صلاح وأحمد حسام ميدو، وعمرو زكي.





وفي الجولة قبل الأخيرة ، سجل تريزيجيه هدفا صاروخيا في شباك آرسنال وقاد أستون فيلا، ليفوز على الجانرز بهدف نظيف، وترتفع حظوظ الفيلانز في البقاء في البريميرليج الموسم المقبل.





الصحف البريطانية ذكرت أن بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كان بسبب " المنقذ" تريزيجيه.





وشارك تريزيجيه مع أستون فيلا في 34 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع هدفين.





المحمدي:





أحمد المحمدي كان له دورا في بقاء أستون فيلا هذا الموسم ايضا، حيث لعب 18 لقاء، سجل خلالهما هدف وصنع آخر.





أحمد حجازي:





أحمد حجازي هو مصري آخر تألق في إنجلترا هذا الموسم، حيث لعب دورا كبيرا في صعود وست بروميتش إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفضل صلابته الدفاعية.





أحمد حسن كوكا:





توج أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني، ليصبح أول لاعب مصري يحقق هذا اللقب.





كوكا انضم إلى أولمبياكوس في الشتاء الماضي، وشارك مع الفريق في 5 مباريات سجل خلالهما هدفين.





موسما تاريخيا حققه المحترفون المصريون في أوروبا، خاصة الرباعي المحترف في إنجلترا " محمد صلاح - تريزيجيه - المحمدي- أحمد حجازي"، بالإضافة إلى أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس.