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فن

بعد إيقاف الأغنية بسبب حسن شاكوش.. أحمد سعد يعلن طرح "100 حساب" غدا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلن الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم بـ100 حساب التي يغنيها ديو مع الفنان حسن شاكوش.



وكتب: "وأخيرا بكرة الساعه 5 هتنزل اغنيتي انا وحسن شاكوش".



وقررت شركة "مزيكا" تأجيل طرح أغنية "100 حساب" لـ احمد سعد و حسن شاكوش، لحين التوصل إلى حل لأزمة الفنان حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية.



وتواصل المسئولون فى النقابة مع المسئولين فى شركة "مزيكا" ودار بين الطرفين نقاشات بناءة، ونتجت عنها ان قررت شركة مزيكا تأجيل طرح الأغنية فى الوقت الحالى احتراما للنقابة ولمجلس ادارتها ولحين صدور تصريح منها بذلك.  



يذكر أن الأغنية تم التصريح لها من الادارة العامة للمصنفات الفنية.



ونشر أحمد سعد مقطعا مصورا عبر صفحته بموقع انستجرام يؤكد خلاله تأجيل أغنيته الجديدة التى كان من المنتظر أن يشارك فيها المطرب حسن شاكوش.



وعلق قائلا: تم تأجيل الأغنية بناء علي رغبة النقابة ونظرا لاحترامنا القوانين نلتزم بذلك ونتطلع ان شاء الله لحل الأزمة قريبا.
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