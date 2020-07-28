اجتماع طارئ لمجلس المصري البورسعيدي مساء اليوم

يعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبيه، اجتماعا طارئا مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الخروج من الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي منذ انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة النادي المصري كيفية إيجاد حلول سريعة للخروج من الأزمة المالية الحالية والتي تهدد مسيرة الفريق بالدوري الممتاز لهذا الموسم.



وكان النادي المصري البورسعيدي، دعا في الفترة الماضية، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ورجال الأعمال ومحبي النادي لدعمه ماديًا في الظروف الحالية نظرًا للنقص الشديد في الموارد المالية



ويستعد فريق المصرى الآن لمواجهة الزمالك فى الدوري الممتاز والمقرر إقامتها 6 أغسطس المقبل بملعب برج العرب .



