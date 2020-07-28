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رياضة

اجتماع طارئ لمجلس المصري البورسعيدي مساء اليوم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:27 م
شعار النادي المصري
شعار النادي المصري البورسعيدي
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عمرو الحلوانى

يعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبيه، اجتماعا طارئا مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الخروج من الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي منذ انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة النادي المصري كيفية إيجاد حلول سريعة للخروج من الأزمة المالية الحالية والتي تهدد مسيرة الفريق بالدوري الممتاز لهذا الموسم.

وكان النادي المصري البورسعيدي، دعا في الفترة الماضية، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ورجال الأعمال ومحبي النادي لدعمه ماديًا في الظروف الحالية نظرًا للنقص الشديد في الموارد المالية

ويستعد فريق المصرى الآن لمواجهة الزمالك فى الدوري الممتاز والمقرر إقامتها 6 أغسطس المقبل بملعب برج العرب .

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