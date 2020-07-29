100 مليون صحة.. إشادات من المنظمة العالمية بعد إجراء 60 مليون مسحة.. فيديو

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني, إن مدير الصحة العالمية صرح أمس بأن مبادرة 100 مليون صحة أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها بالعالم.

وأضاف الدكتور أشرف عمر خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن مبادرة 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي استطاعت عمل 60 مليون مسحة علي المواطنين وهذا شيء سيشهد عليه التاريخ.

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني أن هذه المبادرة لم تقم بفحص المواطنين والكشف عليهم فقط بل أعطت كل مريض مصاب بفيروس سي الأدوية الخاصة به مجانا.

وأوضح الدكتور أشرف عمر أنه منذ عدة شهور كانت مصر من أعلي الدولة بمعدل الاصابة بفيروس سي وأصبحت مصر حاليا شبه خالية من فيروس سي نهائيا.

وأشار إلي أنه في بداية هذه المبادرة كان المصابون بفيروس سي يتقدمون لنا عبر الانترنت بطلب لأخذ العلاج لانه كان مكلفاً جداً في البداية وتم التواصل مع الشركات الخاصة بانتاج هذا العلاج.