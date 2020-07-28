المقاصة يواجه الإسماعيلي وديا في ختام المعسكر غدا.. وسلبية المسحة الخامسة

يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، في الخامسة مساء غد الأربعاء أمام فريق الإسماعيلي، وذلك فى ختام معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال الدوري.

وكان فريق المقاصة قد ادي سلسلة من المباريات الودية بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما خاض الفريق لقاءين وديين آخرين على هامش معسكر الإسماعيلية أمام فريقي إف سي مصر والإسماعيلي.

واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان نتائج المسحة الخامسة للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية لكل لاعبي فريق المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق ، واطمأن الجهاز الفني علي سلامة الجميع بعد الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميع نتائجها سلبية.