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رياضة

الأهلي والجونة.. 30 دقيقة تسجيل هدف وحيد وتبادل الهجمات بين الفريقين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:43 م
الاهلي والجونة
الاهلي والجونة
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 30 دقيقة من مباراة الأهلي والجونة، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد في اللقاء المقام على ملعب مختار التتش.

يواجه الأهلي منافسه الجونة ودياََ، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

واخترق الأهلي دفاعات الجونة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وتمكن من الوصول للمرمى وتسجيل الهدف الأول. 

واستطاع الحاوي وليد سليمان أن يخدع الحارس والدفاع وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. 

واستمرت المباراة وعقب الهدف مشتعلة وهدد الجونة مرمى الأهلي في الدقيقة العاشرة في أخطر كرك على مرمى الأهلي. 

ثم عاد الأهلي ليهاجم وانفرد رمضان صبحي من تمريرة رائعة من عمرو السولية ولكن تدخل حارس المرمى ببراعة وأنقذ الجونة من هدف ثاني. 

وأهدر جونيور اجاي فرصة الهدف الثاني للأهلي في مرمي الجونة، بعد وصوله لمرمى اسلام طارق وسدد كرة قوية ولكن دون تركيز لتعلو المرمى وتخرج بسلام على الجونة. 

وحرم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي أحمد ياسر ريان من تسجيل هدف التعادل للجونة في الدقيقة 26 من عمر المباراة. 

توغل احمد ريان بين دفاعات الأهلي وكسر مصيدة التسلل، وتلقى كرة مميزة وسددها رأسية من فوق الشناوي ولكن كان لها بالمرصاد.

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