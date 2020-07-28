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غرفة صناعة السينما يكشف عن تأثير كورونا الكبير على دور العرض والسينمات.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:29 م
هشام عبد الخالق نائب
هشام عبد الخالق نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة السينما
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محمود محسن
أكد هشام عبد الخالق نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة السينما أن دور العرض السينمائي تأثر بشكل كبير بعد أزمة كورونا مؤكدا أن صناعة السينما أصبحت في خطر بعد الخسائل الكبيرة التي حدثت. 

وأضاف عبد الخالق خلال تصريحات لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc  أن المنصات تنعش التليفزيونات بصفة عامة مشيرا إلى أن الافلام السينمائية يجب أن تعرض فى البداية فى دور العرض السينمائي.

وتابع  نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة السينما أن  الافلام العالمية والامريكية كانت تمثل نسبة 40% مؤكدا أنه نحتاج وقت تدريجي حتى تعود مرة أخرى.

وأشار عبد الخالق إلى أننا في عام 2019 قمنا بتحقيق ايرادات ضخمة وصلت إلى مليار جنيه مؤكدا أن هذا العام الإيرادات ضعيفة  ولن يغامر أي منتج أن يقوم بعمل أي فيلم خلال تلك الفترة.
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