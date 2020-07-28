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فن

دوللي ياني تنضم لفريق عمل مسلسل "العودة"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج
انضمت الفنانة الشابة دوللي ياني،  لفريق عمل مسلسل العودة، والمنتظر عرضه خارج السباق الرمضاني، حيث من المفترض البدء في تصويره عقب أجازة عيد الأضحى، وهو من إخراج محمد فتحي.

وانضمت دوللي ياني  للفريق عمل المسلسل عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست هناك التمثيل، وخاضت تجربة التمثيل في عدد من الأدوار الصغيرة ببعض الأعمال السينمائية في هوليوود. 

وقالت دوللي ياني، أن دورها في المسلسل ستقدم من خلاله شخصية بنت ثرية أكتشفت أن سبب وفاة والدها جنائي وليس سبب طبيعي، وتسعى مع أشقائها إثبات الحقيقة، والكثير من الأحداث الأخرى.

وأكدت على سعادتها بتحقيق حلمها بالتمثيل في مصر، مؤكدة أن مصر والتي يطلق عليها هوليوود الشرق قبلة من يريد تحقيق النجاح في عالم الفن، ولذلك يسعي الجميع لإثبات موهبته.
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