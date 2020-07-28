محمد العشري يحرز هدف تعادل طنطا في شباك الزمالك

وتمكن حسام أشرف من إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 61 من عمر اللقاء الذي يجمع بينهما الآن من خلال رأسية قوية لتسكن شباك طنطا.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة الزمالك وطنطا، في اللقاء الودي المقام على استاد الجيش ببرج العرب.





ودخل الفريقان المباراة استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز المقرر استئنافها يوم ٦ أغسطس.





انطلقت المباراة هادئة بالتمرير القصير بين لاعبي الزمالك في وسط ملعبهم مع التزام لاعبي طنطا بعدم الاندفاع إلي وسط ملعب الزمالك.





وشهدت الدقيقة الثالثة أول فرصة هجومية في المباراة عندما انفرد جون افيري لاعب طنطا بمرمى الزمالك وسددها ضعيفة بجوار مرمي جنش حارس الزمالك.





انحصرت المباراة بعدها وسط الملعب بدون هجمات خطرة على مرمى الفريقين حتى الدقيقة السابعة التي شهدت تسديدة ضعيفة من لاعبي طنطا امسكها جنش بسهولة.





وتسابق لاعبو الفريقين في التمريرات الخاطئة حتى الدقيقة الـ 12 عندما سدد احمد الألفي تسديدة قوية تصدى لها جنش ببراعة.





ونفذ لاعبو الزمالك أول هجمة بعد عرضية عنتر التي سددها عمرو السعيد بطريقة بهلوانية بعيدا عن مرمى محمد فتحي حارس طنطا .





وتوالت هجمات الزمالك بتسديد امام عاشور كرة قوية على مرمي طنطا في الدقيقة 17 تصدى لها محمد فتحي.





وحرم محمد فتحي الزمالك من هدف في الدقيقة 18 بعدما أنقذ فريقه من انفراد بامبو الذي تصدى له ببراعة.





وتوقفت المباراة في الدقيقة 21 بعدما لعلاج كابونجا لاعب طنطا بعد اصطدامه مع إمام عاشور لاعب الزمالك علي حدود منطقة جزاء طنطا .





وشهدت المباراة ضغط زملكاوي بدون فاعلية حقيقية على المرمى مع التزام لاعبي طنطا بواجباتهم الدفاعية ليحرموا لاعبي الزمالك من دخول منطقة جزائهم .





وأوقف أحمد جمال حكم المباراة اللقاء في الدقيقة 30 لإراحة لاعبي الفريقين و شرب بعض المياه فى ظل ارتفاع درجة الحرارة بإستاد برج العرب .





وعاد لاعبو الزمالك لتنفيذ الضغط الهجومي مرة أخري وسدد عنتر تسديدة قوية في الدقيقة 37 تتصدى لها ببسالة محمد فتحي حارس مرمي طنطا .





وأوقف حكم المباراة اللقاء لعلاج كابونجا ومحمد فتحي بعد اصطدامهما في الدقيقة 38 أثناء تنفيذ عنتر ركنية لفريق الزمالك.





تشكيل الزمالك:



