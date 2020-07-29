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اقتصاد

الصين والاتحاد الأوروبي يقرران تسريع المفاوضات بشأن اتفاق للاستثمار

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:01 ص
الاتحاد الأوربي و
الاتحاد الأوربي و الصين
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رويترز
قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه يوم الثلاثاء إن الصين والاتحاد الأوروبى سيسًرعان المفاوضات من أجل إبرام اتفاق للاستثمار بين الجانبين بنهاية هذا العام.

وأضاف ليو في بيان نشرته وزارة التجارة الصينية أن الصين والاتحاد الأوروبي سيواصلان أيضا تعزيز تعديلات سياسة الاقتصاد الكلي وتنفيذ سياسات مالية ونقدية فعالة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي قدما.

كان ليو يتحدث بعد اجتماع عبر الانترنت مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.

وقال البيان إنه فيما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة ما يزيد على 650 ألف شخص حول العالم، ستعمل الصين والاتحاد الأوروبي على الوقاية من الفيروس وتطوير لقاح وتبادل المختصين من خلال المزيد من التعاون الثنائي.

وأضاف البيان أن الصين والاتحاد الأوروبي سيواصلان توسيع تجارة المنتجات الزراعية.

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