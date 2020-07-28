مدحت العدل ينعى دكتور محمد مشالى طبيب الغلابة

وقال العدل من خلال تغريدته :" البقاء لله في الطبيب العظيم الإنسان محمد المشالي ..القدوة الذي نتمني أن نبحث في ربوع المحروسة عن غيره من المصريين العظماء ونسلط الضوء عليهم ليعرف أطفالنا أن النجومية ليست فقط - مع إحترامي- كرة وفن "

وتوفي صباح اليوم الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة" إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .











