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فن

مدحت العدل ينعى دكتور محمد مشالى طبيب الغلابة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نعى السينارست والمؤلف دكتور مدحت العدل دكتور محمد مشالى طبيب الغلابة من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر 

وقال العدل من خلال تغريدته :" البقاء لله في الطبيب العظيم الإنسان محمد المشالي ..القدوة الذي نتمني أن نبحث في ربوع المحروسة عن غيره من المصريين العظماء ونسلط الضوء عليهم ليعرف أطفالنا أن النجومية ليست فقط - مع إحترامي- كرة وفن "

وتوفي صباح اليوم الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"  إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا .



جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة



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