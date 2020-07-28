مدحت العدل ينعى دكتور محمد مشالى طبيب الغلابة

نعى السينارست والمؤلف دكتور مدحت العدل دكتور محمد مشالى طبيب الغلابة من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر
وقال العدل من خلال تغريدته :" البقاء لله في الطبيب العظيم الإنسان محمد المشالي ..القدوة الذي نتمني أن نبحث في ربوع المحروسة عن غيره من المصريين العظماء ونسلط الضوء عليهم ليعرف أطفالنا أن النجومية ليست فقط - مع إحترامي- كرة وفن "
البقاء لله في الطبيب العظيم الإنسان محمد المشالي ..القدوة الذي نتمني أن نبحث في ربوع المحروسة عن غيره من المصريين العظماء ونسلط الضوء عليهم ليعرف أطفالنا أن النجومية ليست فقط - مع إحترامي- كرة وفن .— MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) July 28, 2020