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فن

حقيقة حبس المخرجة يسر فاروق فلوكس.. ورد أسرتها

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:56 م
فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
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محمد نبيـل
تداول قبل ساعات خبر حبس ابنة الفنان فاروق فلوكس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وهو الأمر الذي نفته اسرة فلوكس تماما.

وأصدرت أسرة الفنان فاروق فلوكس، بيانًا صحفيًا جاء فيه:" ما حدث ناتج عن سوء فهم، وتقديرات خاطئة من قبل أحد العاملين بشركة الدعاية والإعلان التي تديرها ابنة فاروق فلوكس المخرجة يسر فلوكس، وفوجئنا في يوم من الأيام بوجود صفحة تحمل اسم شقيقها، فطلب من المسئول عن صفحته الرسمية العمل على إغلاقها، من خلال تقديم البلاغات لإدارة موقع فيس بوك.

وأضاف البيان: من ناحية أخرى قرر تقديم بلاغًا رسميًا لدى مباحث الإنترنت، يشتكي فيه انتحال أحد الأشخاص شخصيته عبر الإنترنت، لنفاجأ بعدها بتحويل نشاط الصفحة إلى بيع الملابس.

وتابع البيان":" اكتشفت مباحث الإنترنت أن من تقدم بالبلاغات من مكان يطابق عنوان شركته، وبالتالي أصبحت يسر فلوكس–من وجهة نظرهم- المسئولة عن انتهاك الحساب الشخصي لشقيقها أحمد فلوكس، ولم نعلم بالأمر إلا قبل أيام حين فوجئت أنني صدر حكم بحبسي 6 أشسهر مع إيقاف التنفيذ، وتم إقامة دعوى معارضة على الحكم، لمحاولة استوضاح الأمر، ومن جانبه، قام شقيق يسر فلوكس بعمل تنازل عن المحضر".

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