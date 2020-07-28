ننشر تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية للسودان

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني اليوم الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية حيث نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة.
وقد أعرب البرهان خلال اللقاء عن تقديره لزيارة الوزير عباس كامل، وقد طلب نقل رسالة تحية وتقدير لرئيس الجمهورية.
كما التقى رئيس المخابرات العامة أيضا خلال زيارته للخرطوم مع الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السياسي في السودان حيث أكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات بما يحقق المصالح بين البلدين.
وفى السياق ذاته استقبل رئيس الوزراء السودانى حمدوك رئيس المخابرات العامة حيث ركز اللقاء على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها بما يحقق صالح الشعبين المصرى والسودانى.
وقد اختتم الوزير عباس كامل زيارته بعقد لقاء مع وزير الدفاع السودانى، وكذا مدير المخابرات العامة السودانية وذلك فى اطار التشاور حول عدد من الموضوعات ذات الاولوية والاهتمام المشترك بين البلدين.