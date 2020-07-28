رئيس الوزراء اليمني: مصر تتعامل مع قضاياها بمنطق عملية جراحية ولا ترحل المشكلات.. فيديو

أكد الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني أن مصر تتعامل مع قضاياها بمنطق العملية الجراحية وليس ترحيل المشكلات كما كان يحدث في أوقات سابقة.





وأضاف عبد الملك خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه ان الدولة المصرية بدأت في مرحلة التعافى منذ عام 2016 مشيرا إلى أن الفكرة الأساسية كانت العمل بانضباط وهو ما فقدناه في اليمن.





وتابع رئيس الوزراء اليمني أن أجهزة الدوة المصرية عملت بشكل مستمر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أنهم في اليمن ي عانون ويريدو ون خلاصة هذه التجربة في عدد كبير من مناطق اليمن.



