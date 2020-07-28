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رئيس الوزراء اليمني: ما حدث فى مصر معجزة وتجربة تستحق التأمل.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:41 م
رئيس الوزراء اليمني
رئيس الوزراء اليمني
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محمود محسن
أكد الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمن أن زيارته لمصر تم عمل في البداية مناقشات ومباحثات مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي  والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أوصى على ضرورة أن يتم تطوير وبناء اليمن حتى لو تم البناء من الصفر.

وأضاف عبد الملك خلال لقاء له لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن اللقاء اعتمد على تجارب واقعية لتحديد الأولويات الأساسية وقيان مصر بدورها بأن تكون داعمة لليمن فى اى خطوات يتم اتخاذها. 

وتابع رئيس الوزراء اليمني  أنه لا بد من إعطاء بارقة أمل وبصيص أمل فى التنمية مؤكدا  أنه هذا سيكون دافع قوي  نحو السلام في المنطقة.

وأشار عبد الملك إلى أن  حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي معه واضح وهي  اهتمام مصر أن تتعافى اليمن وأن تبدأ اليمن في معركة التنمية التي ستخوضها.

وقال رئيس الوزراء اليمني  أن مصر قطعت خطوات كبيرة وشهدت نقلة  حديثة فى ادارة الدولة مؤكدا أن ما حدث فى مصر معجزة من إنشاء 14 عاصمة جديدة فكانت تجربة تستحق التأمل.  
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