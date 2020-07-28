ضبط مصنعين بدون ترخيص في حملة ببنها

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مصنعي كرتون وصابون بدون ترخيص فى حملة بمدينة بنها وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.









تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط مسئولى مصنع كرتون الكائن دائرة مركز بنهـا وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة معاد تدويرها ومجهولة المصدر لا يوجد لها أي أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها فى ذلك المنتج.





ووجد بالمصنع "2 ماكينة فرد ورق 3 ماكينة دبوس 2 ماكينة تكويع - ماكينة خياطة – 200 بكرة رول ورق مقوى للتصنيع - 1000 كرتونة جاهزة للبيع منتج نهائى".





كما تم ضبط المسئول عن مصنع صابون سائل الكائن دائرة مركز بنهــــــا وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة معاد تدويرها ومجهولة المصدر لا يوجد لها أي أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها فى ذلك المنتج.





ووجد بالمصنع " 350 لتر صودا كاوية - 100 لتر سيلفات بوتاسيوم - 100 كجم سولوفنيك - 50 جركن صابون سائل سعه لجركن 5 كجم معد للبيع منتج نهائى " تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

