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هشام توفيق: تطوير مصانع الغزل والنسيج يساهم فى استغلال القطن المصري

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن حجم افتتاحات مصانع الغزل والنسيج 7% مما يتم العمل عليه، مضيفا أن هذا الأمر يعد تطورا كبيرا في هذا المجال.

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 23 مصنع غزل ونسيج نعمل على تطويرها، لافتا إلى أننا نعمل على تحسين القطن المصري.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن هناك نقلة نوعية للقطن والغزل والنسيج المصري، مشيرا إلى أن تطوير مصانع الغزل والنسيج يساعدنا على حسن استغلال القطن المصري.

وتابع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه نكهن نصف ماكينات الغزل والنسيج والنصف واستبدلها بماكينات حديثة، لافتا إلى أن سيتم تدريب العمال على الماكينات الجديدة.

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