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فن

أخبار الفن.. حقيقة حبس المخرجة يسر فاروق فلوكس.. حنان شوقي تستغيث برئيس الجمهورية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

حقيقة حبس المخرجة يسر فاروق فلوكس.. ورد أسرتها

تداول قبل ساعات خبر حبس ابنة الفنان فاروق فلوكس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وهو الأمر الذي نفته اسرة فلوكس تماما.


تعرف على ترشيحات إيمي أوورد.. والمصري رامي يوسف ينافس بـ مسلسل ست كوم رامي

اعلن القائمون على حقل توزيع جوائز emmy awards عن ترشيحات على الاعمال المنافسة على الدورة ال٧٢ والمقرر اقامتها يوم ٢١ سبتمبر المقبل.


بعد إيقاف الأغنية بسبب حسن شاكوش.. أحمد سعد يعلن طرح "100 حساب" غدا

أعلن الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم بـ100 حساب التي يغنيها ديو مع الفنان حسن شاكوش.

حنان شوقي تستغيث برئيس الجمهورية: منتجون رفضوا يعطوني حقي

وجهت الفنانة حنان شوقي مناشدة لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لحل مشاكلها.

بعد أزمة فيلم العفاريت.. عماد محرم يوجه رسالة مؤثرة للكاتبة ماجدة خير الله عبر صدى البلد..فيديو

حل الفنان عماد محرم، ضيفا على برنامج اسأل نجمك عبر بث مباشر لموقع صدى البلد بعدما تصدر أسمه تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كشفه سر فيلم العفاريت بعد نحو 30 عاما من عرض الفيلم.

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