كفاية متاجرة.. أمير مرتضى عن توقيع صالح جمعة للزمالك.. فيديو









ترددت أنباء خلال الآونة الأخيرة أن الزمالك يتفاوض مع صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،.





وزادت التفاصيل أن، الزمالك تعاقد مع جمعة رسمياََ دون علم النادي الأهلي وهذا ما أثار الجدل حول طريقة التعامل مع اللاعب داخل القلعة الحمراء.





وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن حقيقة التعاقد مع صالح جمعة رسمياََ.





وقال مرتضى خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إنه لا يحب المتاجرة باسم نادي الزمالك وهذا لا يصح بين الأندية الكبرى.





وأضاف مرتضى أنه، لم يتفاوض نهائياََ ولم يحدث بينه وبين صالح جمعة كلام ولا مفاوضات ولا أحد مسؤولي الزمالك.





وتابع: صالح جمعة لم ولن يتفاوض مع الزمالك وهو لاعب جيد ولكنه خارج حساباتنا تماماََ، وهذا لا يقلل منه.



