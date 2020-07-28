الصين تطلق أصغر هاتف أندرويد فى العالم.. تعرف على السعر والمواصفات.. فيديو وصور

كشفت منذ ساعات شركة Unihertz الصينية رسمياص عن أحدث هواتفها الذكية الذى يحمل إسم Jelly 2، وهو الهاتف الذكي الأصغر حجمًا فى العالم، حيث يعادل حجمه حجم ولاعة السجائر، وفى نفس الوقت يقدم تجربة أندرويد 10 الجديد.
وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتي هاتف Jelly 2 بشاشة قياس 3 بوصة من نعوع LCD بمعدل سطوع 327 شمعة، و يزن 3.8 باوندًا.
جاء Jelly 2 بمعالج MediaTek Helio P60 ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع نظام أندرويد 10 الجديد.
و لعشاق التصوير يأتى Jelly 2 بكاميرا أساسية بدقة 10 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، بالإضافة لفلاش LED قوي.
ويمتلك Jelly 2 بطارسة سعة 2000 مللى أمبير تعمل لمدة يومين أو ثلاثة تقريبًا، مع قارىء بصمة إصبع فى الخلف، ويمكنك طلبه أونلاين مقابل 129 دولارًا فقط، ما يعادل 2050 جنيه مصري.