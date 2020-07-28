نادي القرن.. "التموين" تصدم جماهير الزمالك ومرتضى منصور بهذا الأمر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، إنه على مدار السنوات الماضية سجل ناديا الزمالك والأهلي علامات تجارية. إبراهيم









وأضاف عشماوي ، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن النادي الأهلي سجل ما يفوق عن 100 علامة تجارية، والزمالك بالمثل للحفاظ على هوية المنتج الخاص بهما، لافتا إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب للحصول على علامة نادي القرن.









وتابع مساعد وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة، أن هذا الامر يحتاج من 6 أشهر إلى عام تقريبا وهي عملية تحتاج لوقت، مشيرا إلى أننا ننظر للنواحي الفنية الخاصة بها ولو هناك أي تعارض معها ومع علامة أخرى لا يسمح بالتسجيل.









وأكمل أن نادي الزمالك حصل على رقم، وننظر بعدها على العلامة وهل هناك علامات مشابهة وهل الزمالك لديه الوثائق، متابعا أننا لا نرفض أي طلب ونعمل عليه وبعد عام على الأكثر نخرج بالقرار في الأمر.









وأشار إلى أننا نستخدم تقنيات حديثة في هذا الأمر، ونادي الزمالك لم يحصل على الموافقة على لقب نادي القرن، مستدركا :"أي حد حتى لو ماشي في الشارع ممكن يقدم طلب بس يكون عنده سجل تجاري ولا يعني قبول الطلب أنه تم تأييد العلامة".









وأوضح أن النادي الأهلي تقدم بطلب نادي القرن منذ سنوات كثيرة ومازلنا نبحث هذا الأمر وهل الأهلي حصل على العلامة أم لا.



