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التموين: مصر من أفضل 10 دول لديها أمن غذائي عالميا.. ورقم واحد عربيا وأفريقيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:24 م
الدكتور ابراهيم العشماوي
الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية
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عادل نصار
أعلن الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن مصر من أفضل 10 دول لديها أمن غذائي على مستوى العالم، ورقم واحد عربيا وأفريقيا.

وقال العشماوي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تحتل المرتبة الأولي عربيا وأفريقيا في الأمن الغذائي، موضحا أن هذا  يرجع لعدة  أسباب منها توافر الاحتياطي وتأمين احتياجات البلاد لفترة طويلة. 

وتابع الدكتور أبراهيم العشماوي أن لدينا احتياطي تمويني يفي بكل احتياجات البلاد لمدة 5 أشهر، مؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يوجه دائما بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة. 

وأكد  مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أنه لم يحدث أي نقص لأي منتج خلال أزمة جائحة كورونا، متابعا أنه لم يرتفع سعر أي سلع خلال جائحة كورونا. 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كانت توجيهاته رفع كفاءة منظومة التجارة.

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