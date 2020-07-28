لن أتسامح مرة أخرى.. إنجي وجدان: الشتيمة والتنمر بقى زي صباح الخير

قالت الفنانة إنجى وجدان، إن أى فنان يتقبل النقد ولكن لا يتقبل السب أو التنمر أو التجريح، موضحة أنها كانت تتعرض لهجوم وتنمر شديد فى السابق، وكانت تتأثر كثيرا، ومع مرور الوقت اعتادت ذلك.





وأضافت إنجى وجدان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعرضت للتنمر عقب نشر صورة تجمعها مع زوجها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.





وتابعت الفنانة إنجى وجدان "لكن أنا قررت أن كل شوية هنزل بوست لحد متنمر.. من قبيل أفضح متنمر بالقانون".





وأكدت أنها لن تتسامح مرة أخرى وستتبع الأساليب القانونية فى ملاحقة المتنمر، قائلة "أحنا بنشوف حاجات مش معقولة.. واللى بنعرضه ميجيش حاجة فى اللى بيوصلنا..الشتيمة أصبحت زى صباح الخير".