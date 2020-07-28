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توك شو

شيرين: رفضت عمل إعلان برقم "خزعبلي" لأنى كنت هقتل "الصرصار"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:58 م
شيرين
شيرين
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عبد الخالق صلاح
كشفت الفنانة شيرين،عن أنها رفضت عرض مغرى لعمل إعلان يتضمن "قتل صرصار"، نظرًا لقناعتها أن الأموال ليست كل شئ فى حياة الإنسان، وتابعت:"رقم خزعبلى ومش باخدة فى مسلسل  لكن الفلوس مش كل حاجة المهم الرضى ".


وأضافت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها راضية عما وصلت له من شهرة وتاريخها النفى، مشيرة إلى أنها إنسانة بسيطة لا تتقمص دور النجمة الشهيرة، وتابعت:"لو تقمصت شخصية النجمة الشهيرة كنت خلصت فن من زمان".

وعن المصاعب التى واجهاتها فى حياتها، قالت الفنانة شيرين، إنها تعاملت معها بالصبر والرضى، وتابعت:"أنا مريت بحاجات كتير جدًا ..وأنا دائمًا أقول أنى مش أنا اللى استحملت لا ربنا هو اللى صبرنى".

وشددت الفنانة شيرين على ضرورة متابعة النشء ومراقبتهم فى تصرافاتهم وأفعالهم وتربيتهم على الطريقة السليمة التى تضمن تخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية، وتابعت:" كنت قاسية فى تربية أبنتى ولكن ذلك من أجل أن تكون إنسانة يعتمد عليها وهو ما أصبحت عليه الآن".
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