التموين عن أزمة نادي القرن: نراجع العلامات التجارية للتأكد من حصول الأهلي عليها من عدمه





وأضاف في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج « على مسئوليتي » المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ناديي الأهلي والزمالك سجلا العديد من العلامات التجارية للحفاظ على هوية المنتج الخاص بهما، مؤكدا أن الأهلي سجل أكثر من 100 علامة تجارية.





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وأكد أن نادي الزمالك قدم طلبا لتسجيل علامة تجارية باسم نادي القرن، موضحا أن الإجراءات تستغرق حتى خروجها من 6 أشهر حتى عام، لأن هناك 500 ألف علامة تجارية مسجلة ويتم النظر فيها حتى لا تكون العلامة الجديدة متناقضة أو مشابهة مع علامة قديمة.





واستطرد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن من ضمن الإجراءات التي يتم النظر فيها، هل لدى الجهة المقدمة ما يثبت امتلاكه للمنتج وهل تتشابه مع علامات أخرى أم لا.





وأشار إلى أن قبول طلب الزمالك للحصول على لقب نادي القرن لا يعني منحه العلامة أو اللقب، لافتا إلى أن الأهلي تقدم بطلب مشابه منذ سنوات وطلبه كان مدعمًا بالوثائق.





وتابع أنه يجرى في الفترة الحالية التدقيق في البيانات، لافتا إلى أن أولوية تسجيل العلامات التجارية تكون بأسبقية التقديم ومدى تدعيم الطلب بالوثائق.





وألمح إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حروبا على الهويات والعلامات التجارية، مؤكدا أن هناك 4.5 مليون شركة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري.