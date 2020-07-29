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أوقاف القليوبية تحقق رقما قياسيا غير مسبوق في صكوك أضاحي الأوقاف

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:03 ص
الأوقاف
الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
حققت مديرية أوقاف القليوبية رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث بلغت مبيعاتها (2500) صك، لتتجاوز بذلك مبيعاتها من الصكوك خلال العام الماضي، وقد تم تمييز المديرية في الجدول بنجمة.

وقدمت إدارة المشروع بديوان عام الوزارة، الشكر للقائمين على هذا الجهد.

للمشاركة في المشروع اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر “الواتس آب” على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) ، متضمنة : (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).

أو سجل عبر الرابط التالي : (اضغط هنا) ، يصلك مندوبنا حيث كنت.

أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).
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