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أخبار العالم

الجيش الليبي ينشر منظومة الدفاع الجوي S-200 لصد أي هجوم تركي على سرت

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:40 ص
الجيش الليبي ينشر
الجيش الليبي ينشر منظومة الدفاع الجوي "S-200 في محيط سرت
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام ليبية، عن نشر الجيش الوطني في ليبيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية "اس-200" في محيط سرت وطرابلس وزليتن وبنغازي، وسط تهديدات تركية بالتحضير لهجوم عسكري على سرت، استعدادا لأي هجوم من ميلشيات حكومة الوفاق أو تركيا.

وأشارت وكالة "أخبار ليبيا 24"- نقلا عن مصادر عسكرية إلى تمكن المهندسين العسكريين في مصانع قوات الجيش الوطني من صيانة وإعادة تشغيل منظومة الدفاع الجوي "s-200"، موضحة أن الجيش يمتلكها منذ عام 2011.

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ونقلت عن المصادر قولها إن الجيش الليبي كان يمتلك 4 ألوية دفاع جوي مجهزة بأنظمة الدفاع "اس-200"، وأن كل كتيبة بقوات الجيش كانت تتكون من وحدتين تمتلك كل منها 6 قاذفات، بمجموع يبلغ حوالي 12 نظام للتدريب.

وأوضحت الوكالة أن الجيش الليبي قام بنشر وتوزيع الكتائب بطريقة استراتيجية لتغطية المجال الجوي الليبي وحماية المرافق الهامة، من المنشآت العسكرية إلى محاور الصراع في سرت وطرابلس وبنغازي.

وتشير المصادر إلى أنه بعد الفوضى التي ضربت البلاد منذ 2011، فقدت معظم المعدات أو دمرت أو أصبحت في حالة غير فعالة بسبب نقص الصيانة اللازمة، لكن المهندسين تمكنوا من ترميم وإعادة تشغيل أنظمة الدفاع الجوي.

وأوضحت المصادر أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "S-200" تعمل في الوقت الحالي ومستعدة لصد أي هجمات جوية من تركيا أو ميليشيات حكومة الوفاق.

تزامن ذلك مع تهديدات من تركيا، واستفزازات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الذي أكد أن حكومة الوفاق تواصل تحضيراتها للعملية العسكرية في سرت والجفرة.
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