في ذكري ميلاد ماري باي باي.. معلومات لا تعرفها عنها

يوافق اليوم 29 يوليو، تاريخ ميلاد الفنانة الراحلة ماري باي باي عملت في بداية حياتها سجّانة، وتزوجت من رجل يعمل في نفس المهنة، ولكن شغفها بالسينما كان قويا للغاية، وتمسكت بالأدوار الصغيرة؛ حتى علقت مشاهدها الصغيرة تلك مع الجمهور.





وعلى الرغم من أنها كانت كومبارس ، وجُمَلَهَا بسيطة؛ إلا أنها بمجرد أن تفتح شفتيها؛ يقع الجمهور ضحكا ، من تمكنها من أدائها.



