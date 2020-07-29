في ذكري ميلاد ماري باي باي.. معلومات لا تعرفها عنها

يوافق اليوم 29 يوليو، تاريخ ميلاد الفنانة الراحلة ماري باي باي عملت في بداية حياتها سجّانة، وتزوجت من رجل يعمل في نفس المهنة، ولكن شغفها بالسينما كان قويا للغاية، وتمسكت بالأدوار الصغيرة؛ حتى علقت مشاهدها الصغيرة تلك مع الجمهور.
وعلى الرغم من أنها كانت كومبارس، وجُمَلَهَا بسيطة؛ إلا أنها بمجرد أن تفتح شفتيها؛ يقع الجمهور ضحكا، من تمكنها من أدائها.
اتجهت للسينما بعد أن اكتشفها يوسف وهبي، عملت راقصة، كما عملت في المسرح مع ثلاثي أضواء المسرح، وفؤاد المهندس.
اشتهرت بدور "فتاة الليل الدميمة"، ومن أهم أدوارها، كان في أفلام "كيلو 99، عاشور قلب الأسد، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين"، وكان آخر أعمالها فيلم "حب من ثلاثة أطراف" سنة 1997.