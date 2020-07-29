رئيس حماية المستهلك يعلن ضبط 57 طنا من اللحوم الفاسدة قبل عيد الأضحى.. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك ضبط 57 طنًا من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، الأسبوع الماضي، وذلك في إطار جهوده وحملاته، استعدادًا لعيد الأضحى .
وأضاف أحمد سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المُذاع علي قناة "تن"، ان هذه الحملات تعمل في اكثر من 17 محافظة ومستمرين في العمل خلال فترة العيد بالإضافة الي أننا ستتمركز في بعض الميادين .
وفي سياق آخر، أوضح أحمد سمير، ان مبادرة ما يغلاش عليك هي مبادرة عبقرية لأن جميع المشتركين بها يحصلون علي استفادة، مؤكدا ان الدولة تدعم المبادرة بـ12 مليار وربع .
وأوضح أن المصريين استخدموا خدمات الشراء اون لاين خلال فترة فيروس كورونا، وخدمات الأون لاين تشمل كل شىء الآن.
واستطرد: عقدنا اجتماعا مع شركات المحمول، وأوضحنا القانون لهم، لافتًا إلى أن القانون ينص على أن المستهلك يجب أن يوافق على تشغيل خدمة الـ"كول تون"، والخطوة الثانية هي أن يقوم العميل بتأكيد تشغيل الخدمة.