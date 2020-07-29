رئيس حماية المستهلك يعلن ضبط 57 طنا من اللحوم الفاسدة قبل عيد الأضحى.. فيديو

الأسبوع الماضي، وذلك في إطار جهوده وحملاته، استعدادًا لعيد الأضحى . قال الدكتور أحمد سمير ، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك ضبط 57 طنًا من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي،





وأضاف أحمد سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المُذاع علي قناة "تن"، ان هذه الحملات تعمل في اكثر من 17 محافظة ومستمرين في العمل خلال فترة العيد بالإضافة الي أننا ستتمركز في بعض الميادين .





أحمد سمير ، ان مبادرة ما يغلاش عليك هي مبادرة عبقرية لأن جميع المشتركين بها يحصلون علي استفادة، مؤكدا ان الدولة تدعم المبادرة بـ12 مليار وربع . وفي سياق آخر، أوضحلأنبـ12 مليار





وأوضح أن المصريين استخدموا خدمات الشراء اون لاين خلال فترة فيروس كورونا، وخدمات الأون لاين تشمل كل شىء الآن.



