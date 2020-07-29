في نفس الوقت كل يوم.. حيوان يقرع جرس باب رجل بريطاني الساعة 2 فجرًا





وبحسب ما نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، أشار رجل، يبلغ من العمر 40 عاما، إلى أنه أصيب بالأرق و عدم الراحة في منزله الجديد في الشهور الأولى منذ انتقاله إليه.





وأوضح الرجل أنه تعجب بسبب ان جرس الباب كان يقرع يوميا في الفجر و عندما يفتح الباب لا يجد أحدا، الأمر الذي دفعه لشراء كاميرات مراقبة للمنزل حتى يفهم ماذا يحدث ليلا .





وثبت الرجل كاميرات مراقبة في الباب، وأوصلها بهاتفه ومع أول ليلة من تركيبها؛ استيقظ في الفجر ليرى من يقرع الباب واكتشف الصدمة، أنه عنكبوت ذو أرجل طويلة وقوية يخرج يوميا في الليل ويعود صباحا .





وأضاف الرجل: "اطمأن قلبي بعد تحديد نوع ذلك العنكبوت، وأنه غير سام، بل يتغذى على الحشرات"؛ مما أثلج صدره ، وبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي بلا قلق .





ظل أحد الرجال يعاني من أرق أثناء النوم ليلاً بعد نقله للسكن في منزل جديد، فقد كان أحدهم يقرع جرس الباب في تمام الساعة الثانية فجرًا يوميًا حتى اكتشف ذلك الكائن المزعج من يكون .