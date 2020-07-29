ميمي عبدالرازق: ناصر ماهر هو خليفة عبدالله السعيد في الأهلي

أكد ميمي عبد الرازق مدرب فريق سموحة السابق، أن ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار إلى سموحة هو خليفة عبدالله السعيد لاعب بيراميدز داخل القلعة الحمراء.





وأوضح ميمى عبد الرازق خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الأهلى والمعار لسموحة خليفة عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز بسبب امتلاكه موهبة كروية كبيرة وقادر على خلق الفرص لزملائه داخل أرض الملعب .





وأشار ميمى عبد الرازق إلى أن حسام البدرى المدير الفني الحالي لمنتخب مصر كان يرغب في ضم عبد الله بكرى لفريق الأهلى أثناء توليه قيادة سموحة، وأن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر الحالي تحدث معه بطريقة غير لائقة أثناء تواجده بالفريق السكندرى بسبب عدم مشاركته في إحدى المباريات في بطولة الدوري الممتاز.



