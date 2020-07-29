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رياضة

ميمي عبدالرازق: ناصر ماهر هو خليفة عبدالله السعيد في الأهلي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد ميمي عبد الرازق مدرب فريق سموحة السابق، أن ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار إلى سموحة هو خليفة عبدالله السعيد لاعب بيراميدز داخل القلعة الحمراء.

وأوضح ميمى عبد الرازق خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الأهلى والمعار لسموحة خليفة عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز بسبب امتلاكه موهبة كروية كبيرة وقادر على خلق الفرص لزملائه داخل أرض الملعب .

وأشار ميمى عبد الرازق إلى أن حسام البدرى المدير الفني الحالي لمنتخب مصر كان يرغب في ضم عبد الله بكرى لفريق الأهلى أثناء توليه قيادة سموحة، وأن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر الحالي تحدث معه بطريقة غير لائقة أثناء تواجده بالفريق السكندرى بسبب عدم مشاركته في إحدى المباريات في بطولة الدوري الممتاز.

كما عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اجتماعا؛ للوقوف على آخر المستجدات لشئون الفريق الأول وأعضاء الجمعية العمومية .

و أصدر المجلس العديد من القرارات ومن أهمها اعتماد صرف المبلغ المخصص لإقامة معسكر الفريق الأول ببرج العرب استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام والمقدر بنحو 500 ألف جنيه.

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