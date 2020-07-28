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رياضة

طارق العشري يستدعي 3 ناشئين للانضمام للمعسكر المغلق ببرج العرب

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
قرر طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استدعاء ثلاثي فريق الشباب بالنادي محمد عبد الخالق “دقدق” وإبراهيم الغنام وزياد فرج للانضمام للمعسكر المغلق الذي ينتظم فيه الفريق ببرج العرب حاليًا استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام في السادس من أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن الثلاثي سبق لهم التصعيد للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة ، حيث يشغل الأول مركز الظهير الأيمن ، فيما يشغل الثاني مركز قلب الدفاع ، ويشغل الثالث مركز لاعب خط الوسط المهاجم


وانتظم الثلاثى مؤخرًا في تدريبات فريق الأمل بالنادي المصري تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين والذي يقوم بالتنسيق الدائم مع طارق العشري في كافة الأمور المتعلقة بتصعيد اللاعبين المتميزين من فريق الأمل للتدريب مع الفريق الأول
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