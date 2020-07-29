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رياضة

صنع مجدا فى البريميرليج.. وليد العطار: تريزيجيه امتداد لنجاحات محمد صلاح وميدو والصقر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:00 ص
وليد العطار - يسري
وليد العطار - يسري غازي
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يسرى غازى
علق وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، على تألق محمود حسن تريزيجيه، نجم نادي أستون فيلا الإنجليزى.


كان تريزيجيه ساهم بتسجيله العديد من الأهداف الحاسمة فى الدور الكبير فى عدم هبوط فريق أستون فيلا فى البريميرليج.


وقال وليد العطار، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "تريزيجيه لاعب مؤثر فى فريقه بالدورى الإنجليزى، وساهم بشكل كبير فى هروب أستون فيلا من شبح الهبوط الذى يطارده خلال الموسم الذى انتهى".


وأضاف: "تريزيجيه امتداد لنجاحات للاعبين المحترفين المصريين فى دوريات أوروبا مثل محمد صلاح وأحمد حسام ميدو وأحمد حسن وغيرهم".


وأعرب عطار الجبلاية عن أمنياته بوجود محترفين مصريين فى كبار دوريات أوروبا يتألقون ويصنعون المجد لمصر على غرار محمد صلاح، نجم منتخب مصر الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي.
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