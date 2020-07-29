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فن

علي وكنز.. محمد رمضان يشارك جمهوره صورة مع أولاده

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع أولاده على وكنز، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".


وعلق رمضان قائلا " ‏علي و كنز ‎#محمد_رمضان اللهم احفظ أطفالنا جميعًا ".

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و حقق كليب أغنية " تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة  عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحها.


وتقول كلمات الأغنية: "فى حاجة مش واصلالك  .. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى  .. Tik Tok , Tik Tok".


عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".


أنا مشغول .. جدولى مقفول .. عايزة تشوفينى، تقابلينى، تسمعينى  .. تعاليلى حفلتى على طول! .. Tik Tok, Tik Tok".


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