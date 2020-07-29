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اقتصاد

استعدادا لعيد الأضحى.. مياه المنيا تعلن الطوارئ

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تشكيل  غرفة طوارئ استعدادا لـ عيد الاضحى المبارك وذلك لمتابعة كافة مواقع ومحطات الشركة على مستوى المحافظة. 

كما أكد المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، ان كافة محطات المياه والصرف الصحى على أتم الاستعداد طوال ال٢٤ ساعة  خلال فترة العيد للعمل على حل كافة العقبات  حتى لا  يعكر صفو المواطنين باحتفالهم بهذه المناسبة المباركة. 

وناشد الشهاوى جميع المواطنين الحفاظ على المياه وعدم الاهدار فى استخدامها وكذلك الحفاظ على شبكة الصرف الصحى وعدم القاء مخلفات الاضاحى فى الشبكة لمنع حدوث الانسدادات والطفوحات 
ونوه الشهاوى ان الخط الساخن بالشركة يعمل طوال ال٢٤ حيث يمكن للمواطنين الاتصال ب١٢٥ من التليفون الارضى او ٠١٢٧١١٩٦١٩٦موبايل او خدمة الواتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧وسيتم التواصل مع الشاكى والعمل على حل شكواه.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الأضحى.

ووجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لأجازة عيد الأضحى المبارك ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أجازة عيد الأضحى. 

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