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أخبار العالم

فحص قبل 96 ساعة على الأقل من المغادرة.. شروط جديدة للسفر من مطارات دبي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:27 ص
مطارات دبي
مطارات دبي
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محمود نوفل
أصدرت مطارات دبي عددا من الإجراءات لكل من يرتاد طائراتها إلى خارج البلاد حيث قالت إنه اعتبارًا من 1 أغسطس، على جميع المسافرين من مطار دبي الدولي إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ووجهات أخرى مفوضة إجراء فحص (PCR) قبل 96 ساعة على الأقل من المغادرة وتقديم شهادة الفحص عند تسجيل السفر.

وأضافت مطارات دبي في تعليماتها والتي نقلتها صحيفة الإمارات اليوم منذ قليل : قبل السفر تذكر إحضار وسائل الحماية الخاصة بك " الكمامة " والتأكد من مبنى المغادرة وحالة رحلتك مع شركة الطيران التي ستسافر على متنها ، ويجب القيام بالفحص لدى المراكز الطبية المعتمدة لمدة لا تزيد عن 96 ساعة قبل المغادرة".

كما شددت علي ضرورة الوصول الي مطار دبي الدولي قبل مدة لا تزيد عن 4 ساعات من موعد الرحلة حيث يسمح فقط لحاملي تذاكر السفر بدخول المبنى ، مطالبة بضرورة  تناول القهوة او وجبة خفيفة أو تناول اي وجبة في أحد المطاعم المتوفرة لدي المطار قبل صعود الطائرة 

ونصحت مطارات دبي مرتاديها بضرورة تسوق في أحد المتاجر العديدة لدينا والتأكد من الوصول الي البوابة قبل وقت كافي،مطالبة بضرورة الحفاظ علي التباعد الجسدي.

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