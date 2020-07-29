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فن

إليسا تكرر إطلالتها في بوستر ألبومها الجديد.. شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:17 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
كررت الفنانة اللبنانية إليسا إطلالتها ضمن جلسة تصوير بوستر ألبومها الجديد "صاحبة رأي" بظهورها بفستان قديم سبق وارتدته من قبل.


وظهرت إليسا بفستان أسود طويل مكشوف من الظهر ومطرز، وهو الذي أطلت به في كليب أغنيتها "كرهني" الذي طرحته في أبريل 2019. 


واقتربت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا من تحقيق المليون الثاني بعد مرور أقل من أسبوع على طرحها بقناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".


أغنية «صاحبة رأي» لـ إليسا، كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر.
 

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه، أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".
إليسا تكرر إطلالتها في بوستر ألبومها الجديد.. شاهد
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