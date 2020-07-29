إليسا تكرر إطلالتها في بوستر ألبومها الجديد.. شاهد





وظهرت إليسا بفستان أسود طويل مكشوف من الظهر ومطرز، وهو الذي أطلت به في كليب أغنيتها "كرهني" الذي طرحته في أبريل 2019.









واقتربت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا من تحقيق المليون الثاني بعد مرور أقل من أسبوع على طرحها بقناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".









أغنية «صاحبة رأي» لـ إليسا، كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر.



