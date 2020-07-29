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فن

إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد.. تفاصيل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
كشفت النجمة اليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأى" من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
ونشرت إليسا فيديو ترويجياً للالبوم، واحتوى على الكتابة التالية "3 أيام على طرحه".

اقتربت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة اللبنانية إليسا من تحقيق المليون الثاني بعد مرور أقل من أسبوع على طرحها بقناتها الرسمية على يوتيوب.

أغنية «صاحبة رأي» لـ إليسا، كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي بربر.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

"أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

«صاحبة رأي» هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس بالتزامن مع عيد الأضحى.

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