شكرا لكل امرأة ألهمتني.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بـ« لوك جديد»

Challenged accepted from 3 of my favourite girls @jazmasri @sarayassine_ & my cousin-sister @alyach22 I wouldn’t miss an opportunity to express my eternal support & appreciation for all the inspiring, brave, and all-around amazing women everywhere! I learnt sooo much from soo many women in my personal life & career. Never let anyone tell you what you can or cannot do or be! Big love 🤍✊🏼 شكرًا لكل امرأة علّمتني، ألهمتني، ساندتني، وغيّرتني للأفضل.. بتأمّل كون عم بعمل نفس الشي لغيري.. بحييكن وبحبكن. 🤍 #ChallengeAccepted #WomenSupportingWomen #النساء_للنساء