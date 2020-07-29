حماية المستهلك يقدم نصائح للتعامل مع المخالفين

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إننا نعطى المستهلك المصرى حقه، لافتا إلى أن بيع الأسواق الإلكترونية لابد وأن تكون أسعارها معلنة.





وأضاف أحمد سمير ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المضاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، إ ننا اجتمعنا مع أكبر 13 شركة فى هذا فى كافة المجالات التى يطلع عليها المستهلك عن طريق الإنترنت.





وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إ لى أننا قمنا بشرح القانون وعقوبته والتزمت هذه الشركات بتظبيق القانون، وبدأنا فى رصد ما يحدث على السوشيال ميديا أون لاين.





وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن هناك نسبة من 90 الى 95% بدأ يعلن عن اسعاره بالفعل ، وهناك عدد قليل هو المصر على عدم الإعلان عن سعر المنتج.



